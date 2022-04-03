«Свалила еще одна шпрота»: Охлобыстин резко высказался в адрес Дапкунайте

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Актриса Ингеборга Дапкунайте долго не комментировала политическую ситуацию в мире. А недавно сообщила, что уехала из России вместе с сыном Алексом, мамой и сестрой. Семья звезды сейчас живет в Бельгии.

По словам артистки, она жалеет только о том, что не сделала этого раньше. Заявление Дапкунайте не оставили без внимания не только ее поклонники, но и коллега Иван Охлобыстин.

Актер резко высказался в адрес уехавшей знаменитости. На странице во «ВКонтакте» он раскритиковал артистку, обвинив в высокомерии. Охлобыстин упрекнул ее за то, что та построила карьеру в России, но решила уехать за рубеж при первой же возможности.

— Свалила еще одна шпрота. И Слава Богу! Выговорить ее имя неудобоносимо было, да и по лицу было понятно, что мы ей не ровня. Очень уж высокомерная мадамка. Жрала с наших рук, но от лотка категорически отказывалась, — написал актер.

Он прошелся и по другим звездам, решившимся на эмиграцию. Однако Охлобыстин уверен, что они еще вернутся и будут говорить о патриотизме больше остальных.

Актриса Чулпан Хаматова сообщила, что покинула РФ и пока не планирует возвращаться. Знаменитость переехала в Латвию. Она рассказала, что построила там дом, но как его содержать, «пока не придумала». Туда она переселилась после отпуска за границей.