Три человека погибли, более 20 пострадали при взрыве в центре Баку

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В центре столицы Азербайджана — Баку — произошел взрыв, три человека погибли, есть раненые. Об этом в воскресенье, 3 апреля, сообщил местный портал Media.az.

Госпитализированы 24 человека.

Инцидент случился в здании ночного клуба Location на улице Тарлана Алиярбекова, 13а, в Сабаильском районе. После взрыва сразу началось возгорание.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов, МЧС и скорая помощь.

В настоящее время ведется расследование обстоятельств произошедшего.

По предварительной информации МВД Азербайджана, взрыв мог произойти из-за утечки газа, сообщается на портале.

Видео: Telegram-канал Media.az

Ранее сообщалось, что мощный взрыв произошел в центре азербайджанской столицы — Баку ночью в воскресенье, 3 апреля. В результате происшествия пострадали несколько человек. По предварительным данным, взрыв прогремел между двумя ночными клубами на улице Низами.