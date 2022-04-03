Три человека погибли, более 20 пострадали при взрыве в центре Баку
В центре столицы Азербайджана — Баку — произошел взрыв, три человека погибли, есть раненые. Об этом в воскресенье, 3 апреля, сообщил местный портал Media.az.
Госпитализированы 24 человека.
Инцидент случился в здании ночного клуба Location на улице Тарлана Алиярбекова, 13а, в Сабаильском районе. После взрыва сразу началось возгорание.
На место происшествия оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов, МЧС и скорая помощь.
В настоящее время ведется расследование обстоятельств произошедшего.
По предварительной информации МВД Азербайджана, взрыв мог произойти из-за утечки газа, сообщается на портале.
Ранее сообщалось, что мощный взрыв произошел в центре азербайджанской столицы — Баку ночью в воскресенье, 3 апреля. В результате происшествия пострадали несколько человек. По предварительным данным, взрыв прогремел между двумя ночными клубами на улице Низами.