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Вирусолог спрогнозировал в мае новую волну коронавируса в России

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Вирусолог спрогнозировал в мае новую волну коронавируса в России
Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

В Россию придет очередная волна заболеваемости коронавирусом. Такой прогноз сделал начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов.

— Я думаю, что через месяц подойдет «стелс-омикрон». Он настолько активный, что с ним справится не могут даже китайцы со своей супердисциплиной и супермерами. Это и к нам придет неизбежно, — сообщил он в воскресенье, 3 апреля.

Вирусолог отметил, что закрытые границы и отмена авиарейсов в Европу могут повлиять на сценарий распространения нового штамма COVID-19, но не предотвратят его, сообщается на портале Ura.ru.

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29 марта сообщалось, что директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург призвал россиян ревакцинироваться от коронавируса на фоне роста заболеваемости COVID-19 в других странах. Он предположил, что если в России показатели заболеваемости вновь пойдут вверх, то нагрузка на стационары может быть высокой.

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