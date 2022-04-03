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Онлайн-выставка по творчеству Андерсена открылась на портале «Музейная Москва онлайн»

Полина Долганова

Город
Онлайн-выставка по творчеству Андерсена открылась на портале «Музейная Москва онлайн»
Фото: Официальный сайт мэра Москвы / mos.ru

На портале «Музейная Москва онлайн» появились раритетные издания произведений датского писателя Ганса Христиана Андерсена в честь Международного дня книги, который отмечается 2 апреля.

В рамках выставки москвичи смогут ознакомиться с иллюстрациями к сказкам писателя и увидеть реквизит к фильму режиссера Эльдара Рязанова «Андерсен. Жизнь без любви».

Лучше узнать волшебный мир Андерсена также поможет виртуальная выставка Дарвиновского музея «Сказочник датского королевства». На ней представлены иллюстрации российского художника Вениамина Белышева к произведению «Гадкий утенок».

На портале также можно будет увидеть фигуру гипсового оленя из сказки «Снежная королева», изображения персонажей «Дюймовочки» и открытки с иллюстрациями художницы Натальи Антокольской к сказке «Принцесса на горошине».

Уточняется, что в честь праздника киноклуб-музей «Эльдар» также представит виртуальную выставку «Андерсен Эльдара Рязанова», которая познакомит всех желающих с последней работой режиссера, посвященной великому сказочнику, передали на портале мэра Москвы.

Накануне в честь Дня детской книги, который отмечается в мире 2 апреля, Кристина Коледина из библиотеки № 93 имени А. А. Блока рассказала о том, как привить ребенку любовь к чтению.

По ее словам, чтобы привить любовь к книгам у детей младшего возраста, необходимо сделать процесс чтения занимательным и добавить в него элементы игры. Так, например, родителям стоит поинтересоваться у малыша, как бы он повел себя на месте того или иного героя.

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