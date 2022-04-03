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Открылся прием заявок на соискание грантов мэра Москвы в сфере культуры

Полина Долганова

Город
Открылся прием заявок на соискание грантов мэра Москвы в сфере культуры
Фото: Pixabay

Ежегодный конкурс на соискание грантов мэра столицы в сфере культуры и искусства стартовал в Москве.

Принимать участие в конкурсе могут ученики школ и колледжей искусств, подведомственные Департаменту культуры города.

Прием заявок идет в настоящее время.

Ученики в возрасте от 7 до 20 лет будут соревноваться за звания лучших в 19 категориях, среди которых народные инструменты, фортепиано, архитектура, театральное искусство и другие.

Первый тур будет проходить заочно. Второй раунд предполагает живые прослушивания, а третий — открытые выступления на лучших площадках Москвы. Подать заявку на соискание можно до 10 мая.

Лауреатов каждой номинации будет определять жюри, состоящее из экспертов и деятелей культуры, передали на сайте мэра столицы.

Недавно сообщалось, что второй всероссийский конкурс национальных видеороликов «МЫ» стартовал в столице 18 марта и продлится до конца лета. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.

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