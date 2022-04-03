Москвичи более 30 тысяч раз сделали ЭКГ в офисах «Мои документы»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В 25 офисах «Мои документы» можно сделать кардиограмму сердца за одну минуту. Этой опцией уже воспользовались более 30 тысяч москвичей.

Самыми востребованными оказались обследования в районах Южное Бутово, Фили-Давыдково и флагмане ВАО.

Наиболее часто исследование проходили москвичи в возрасте от 30 до 40 лет. Москвичи старше 70 лет в свою очередь сделали ЭКГ около трех тысяч раз. Также услуга пользовалась спросом среди молодежи.

Чтобы проверить работу сердца в офисах госуслуг, необходимо ввести номер полиса ОМС на экране кардиокресла и следовать инструкции. Результаты анализа появятся в электронной медкарте, рассказали на сайте мэра Москвы.

За четыре года жители столицы более 92 тысяч раз воспользовались услугой электронного оформления полисов обязательного медицинского страхования (ОМС) на портале mos.ru. Об этом недавно сообщила председатель Комитета государственных услуг Москвы Елена Шинкарук. По ее словам, услугу подачи заявлений на получение полиса ОМС онлайн запустили четыре года назад. До этого москвичам приходилось дважды лично обращаться в центр госуслуг или страховую медицинскую компанию: для подачи заявления и чтобы забрать готовый полис.