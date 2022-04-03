Причиной пожара в ЦКБ РАН на Литовском бульваре стало возгорание чайника

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Причиной возникновения пожара в Центральной клинической больнице РАН в Москве, по предварительным данным, стало возгорание чайника. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах в воскресенье, 3 апреля.

— Предварительно, причина пожара — возгорание электроприбора (чайника), — говорится в сообщении.

В воскресенье, 3 апреля, в одном из корпусов Центральной клинической больницы РАН произошло возгорание. По данным источника, на этаже, где начался пожар, наблюдалось большое скопление людей.

К месту происшествия направились сотрудники МЧС и скорой помощи в большом количестве. Все возможности экстренных служб в первую очередь направлены на спасение людей, отметил источник.

По данным МЧС России, пожар удалось потушить на площади 25 квадратных метров. Пожарные спасли 12 человек.