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Причиной пожара в ЦКБ РАН на Литовском бульваре стало возгорание чайника

Александр Афонин

Происшествия
Причиной пожара в ЦКБ РАН на Литовском бульваре стало возгорание чайника
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Причиной возникновения пожара в Центральной клинической больнице РАН в Москве, по предварительным данным, стало возгорание чайника. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах в воскресенье, 3 апреля.

— Предварительно, причина пожара — возгорание электроприбора (чайника), — говорится в сообщении.

В воскресенье, 3 апреля, в одном из корпусов Центральной клинической больницы РАН произошло возгорание. По данным источника, на этаже, где начался пожар, наблюдалось большое скопление людей.

К месту происшествия направились сотрудники МЧС и скорой помощи в большом количестве. Все возможности экстренных служб в первую очередь направлены на спасение людей, отметил источник.

По данным МЧС России, пожар удалось потушить на площади 25 квадратных метров. Пожарные спасли 12 человек.

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