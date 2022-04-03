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Песков заявил, что считает введение санкций против пресс-секретарей неправильным

Александр Афонин

Политика
Песков заявил, что считает введение санкций против пресс-секретарей неправильным
Фото: Администрация президента РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что считает неправильным вводить санкции против средств массовой информации и пресс-секретарей. Об этом он сообщил в интервью в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

— Понимаете, я пресс-секретарь. Санкции против пресс-секретарей вводить — это тоже неправильно. Наверное, это так же ужасно, как вводить санкции против средств массовой информации, это чудовищно, — заявил представитель Кремля.

До этого пресс-секретарь президента России прокомментировал введение санкций против Путина. По его словам, это переход грани разумности. По его мнению, после принятия подобного шага со стороны ЕС можно предположить, что они способны на любые глупости. На Россию оказывается самая большая санкционная нагрузка в истории, отметил Песков.

В конце февраля на фоне начала военной операции в Донбассе страны ЕС и США включили в санкционный список президента России Владимира Путина, министра иностранных дел Сергея Лаврова и членов Совета безопасности. Также в санкционный список был включен Дмитрий Песков и некоторые из его детей.

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