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Глава МИД Германии заявила, что ЕС ужесточит санкции против России

Александр Афонин

В мире
Глава МИД Германии заявила, что ЕС ужесточит санкции против России
Фото: МИД РФ

Глава МИД Германии Анналена Бербок сообщила, что ЕС планирует ужесточение санкций против России и окажет поддержку Украине в вопросах обороны. Об этом политик сообщила в воскресенье, 3 апреля, на своей странице в соцсетях.

— Мы ужесточим санкции против России и будем оказывать еще большую поддержку Украине в вопросах ее обороны, — цитирует министра ТАСС.

Вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек считает, что пришло время для введения новых ограничительных мер против Москвы. Он назвал целесообразным ужесточение санкций. Совместно с партнерами в Евросоюзе ведется подготовка к этому, добавил Хабек в беседе с газетой BILD.

24 февраля президент России Владимир Путин в ответ на просьбу руководителей ДНР и ЛНР объявил о начале специальной военной операции на территории Донбасса. Решение было обусловлено обострившейся обстановкой на Украине, требующей, по мнению президента, незамедлительных действий.

В ответ на решение российского лидера западные страны ввели четыре пакета санкций против российских физических и юридических лиц.

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