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Малышева ответила на сообщения про ее переезд в США

Александр Афонин

Общество
Малышева ответила на сообщения про ее переезд в США
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Популярная телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева заявила о ложности сообщений касательно ее переезда в США. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

— Поражаюсь количеству лжи, которая выливается сегодня на страницы социальных сетей. Все, что писали про меня на последней неделе, — ложь, — поделилась телеведущая.

Малышева заявила, что в Сети сейчас ходит много ложной информации. Она приводит в пример сообщения о Валдисе Пельше, что он якобы находится в больнице в тяжелом состоянии. На момент написания сообщения, по словам врача, телеведущий находился в ресторане с семьей и праздновал годовщину совместной жизни со своей женой и день рождения сына.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал граждан не критиковать телеведущего Первого канала Ивана Урганта и других знаменитостей, уехавших из страны.

Представитель Кремля отметил, что хорошо знает Урганта и считает его большим патриотом.

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