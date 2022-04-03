Кадыров прокомментировал слова Пескова, назвавшего Урганта большим патриотом

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Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров прокомментировал слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, который назвал ведущего Первого канала Ивана Урганта «большим патриотом». Комментарий он оставил в своем Telegram-канале в воскресенье, 3 апреля.

— Я и не знал, но, оказывается, чтобы стать патриотом своей страны, надо раскритиковать действия России, уехать за границу, причем громко и пафосно, создав шумиху вокруг персоны, а потом, когда политический градус противостояния упадет, вернуться обратно, как ни в чем не бывало. Рабочая схема, используйте, — написал он.

Кадыров отметил, что так сделал Ургант. По словам чеченского лидера, произошла переоценка слова «патриотизм». Он сказал, что быть патриотом это «не бегать с обмундированием между бетонных стен и не сидеть в холодном окопе по несколько суток».

Накануне Дмитрий Песков призвал граждан воздержаться от критики Ивана Урганта. Телеведущий в начале военной операции на Украине улетел с семьей в Израиль. Многие увидели в этом решении предательство. Песков заверил, что очень хорошо знает Урганта и считает его большим патриотом.