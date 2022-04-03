Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Кадыров прокомментировал слова Пескова, назвавшего Урганта большим патриотом

Александр Афонин

Общество
Кадыров прокомментировал слова Пескова, назвавшего Урганта большим патриотом
Фото: vk/ramzan

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров прокомментировал слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, который назвал ведущего Первого канала Ивана Урганта «большим патриотом». Комментарий он оставил в своем Telegram-канале в воскресенье, 3 апреля.

— Я и не знал, но, оказывается, чтобы стать патриотом своей страны, надо раскритиковать действия России, уехать за границу, причем громко и пафосно, создав шумиху вокруг персоны, а потом, когда политический градус противостояния упадет, вернуться обратно, как ни в чем не бывало. Рабочая схема, используйте, — написал он.

Кадыров отметил, что так сделал Ургант. По словам чеченского лидера, произошла переоценка слова «патриотизм». Он сказал, что быть патриотом это «не бегать с обмундированием между бетонных стен и не сидеть в холодном окопе по несколько суток».

Накануне Дмитрий Песков призвал граждан воздержаться от критики Ивана Урганта. Телеведущий в начале военной операции на Украине улетел с семьей в Израиль. Многие увидели в этом решении предательство. Песков заверил, что очень хорошо знает Урганта и считает его большим патриотом.

Читайте также:
Дмитрий Песков Рамзан Кадыров Иван Ургант
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Кокорин
Алексей Кокорин

Не нужно ждать, пока планета станет сковородкой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Рублик или доллар под ногами

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Подготовка к Причастию: традиция и новшества

Лео Бокерия
Лео Бокерия

Лига здоровья зовет прогуляться

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русофобию объявляют нормой

Владимир Василик
Владимир Василик

Оставьте Церковь в покое

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Сейчас они среди своих

Все мнения
О проекте