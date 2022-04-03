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Более половины жителей Москвы заявили, что не боятся новой волны коронавируса

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Более половины жителей Москвы заявили, что не боятся новой волны коронавируса
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Сервис поиска работы SuperJob провел опрос среди представителей экономически активного населения России. Об этом в воскресенье, 3 апреля, сообщили в пресс-службе сервиса.

Исследование должно было выяснить, какой процент жителей городов не боится новой волны коронавируса.

— В Москве 62 процента жителей совсем не боятся новой волны коронавируса. Каждый третий житель немного боится (34 процента), а вот 4 процента москвичей очень страшит возможность новой волны коронавируса, — говорится в сообщении.

По данным опроса, 7 из 10 россиян не боятся новой волны COVID-19. Небольшой страх пандемии остался у 26 процентов населения, а 3 процента признались, что сильно боятся коронавируса.

Об отсутствии страха больше говорили мужчины, чем женщины, — 75 и 64 процента соответственно. В числе молодых респондентов заметно больше тех, кто не боится болезни: 76 процентов среди тех, кто моложе 34 лет, против 64 процентов людей старше 45-ти.

Чем выше доход, тем меньше опасений: 76 процентов с доходом от 80 тысяч рублей против 70 процентов с зарплатой до 50 тысяч. И антипрививочники бесстрашнее вакцинированных — 76 и 69 процентов соответственно.

Самым бесстрашным городом оказался Санкт-Петербург — 81 процент. А в Казани всего 66 процентов тех, кто не боится пандемии.

За прошедшие сутки в России выявили 16 828 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Полностью выздоровели 35 695 человек. Госпитализирован 1981 пациент, скончалось 304 гражданина.

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