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В России выявили 16 828 новых случаев COVID-19 за сутки

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России выявили 16 828 новых случаев COVID-19 за сутки
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

За прошедшие сутки в 85 субъектах России выявили 16 828 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в воскресенье, 3 апреля, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

За прошедший день в РФ от ковида скончались 304 гражданина, еще 1981 пациент был госпитализирован в медицинские учреждения.

При этом после прохождения лечения под присмотром врачей в России за день полностью выздоровели 35 695 человек.

В Россию придет очередная волна заболеваемости коронавирусом. Такой прогноз сделал начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов.

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России составляет 48 процентов. Об этом в пятницу, 1 апреля, сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19.

В общей сложности двумя компонентами вакцины в России привились более 85,6 миллиона граждан. Прививку первым компонентом сделали 89,4 миллиона россиян.

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