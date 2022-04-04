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Ширвиндт предложил учредить номинацию «За потерю чести и достоинства»

Юлия Курганова

Общество
Ширвиндт предложил учредить номинацию «За потерю чести и достоинства»
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Актер и телеведущий Александр Олешко сообщил о новой номинации, которую ему предложил учредить народный артист РСФСР Александр Ширвиндт. Она получила названию «За потерю чести и достоинства».

При этом кого конкретно он имел в виду пояснять не стал.

— Александр Ширвиндт предложил учредить номинацию «За потерю чести и достоинства» трех степеней: временную потерю, случайную и окончательную, — написал Олешко в своем Telegram-канале.

Актер часто выходит на сцену Театра Сатиры. Ширвиндт в октябре 2021 года был избран президентом этого театра.

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин не оставил без внимания недавнее высказывание оперной певицы Анны Нетребко, где она осудила российскую военную операцию на Украине. Он сообщил, что артистку больше не ждут на стартовых комплексах. Глава Роскосмоса заявил об отсутствии у Нетребко ума и чести.

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