«Короче, больше не требко»: Рогозин заявил об отсутствии у Нетребко ума и чести

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин не оставил без внимания недавнее высказывание оперной певицы Анны Нетребко, где она осудила российскую военную операцию на Украине. Он сообщил, что артистку больше не ждут на стартовых комплексах.

В середине марта Рогозин выступил с публичным обращением к Нетребко, пригласив ее посетить космодром «Восточный» в Амурской области. Но спустя несколько недель он взял свои слова назад.

— Стартовики просили вам передать, что они вас в гости больше не ждут. Расхотели... Некоторым великим артистам Бог дает голос, ум и честь. Кому-то просто голос. Короче, больше не требко, — написал глава Роскосмоса в воскресенье, 3 апреля, в своем Telegram-канале.

Также спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал поступок Нетребко настоящим предательством.

Новосибирский театр отменил выступление Анны Нетребко.

1 марта Баварская государственная опера сообщила о прекращении сотрудничества с российской оперной певицей Анной Нетребко и дирижером Валерием Гергиевым. После этого певица заявила, что взяла паузу в выступлениях и не планирует появляться на мировой сцене в ближайшее время.

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