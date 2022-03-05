Нетребко взяла паузу в выступлениях и не будет появляться на мировой сцене

Фото: instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago

Российская оперная певица Анна Нетребко взяла паузу в выступлениях и не планирует появляться на мировой сцене в ближайшее время. Об этом рассказал представитель артистки Максим Берин. По его словам, звезда приняла решение отдохнуть. Когда именно Нетребко планирует вернуться к выступлениям, остается неизвестным.

Берин подытожил, что осуждает тех, кто заставляет артистов делать политические заявления и превращать искусство в политику, передает РИА Новости.

1 марта Баварская государственная опера сообщила о прекращении сотрудничества с российской оперной певицей Анной Нетребко и дирижером Валерием Гергиевым.

Российских деятелей культуры отстраняют от работы в западных организациях. По той же причине страдают и студенты из России, которых отчисляют из европейских вузов. «Вечерняя Москва» спросила заслуженного адвоката России Дмитрия Краснова, насколько происходящее с гражданами нашей страны соответствует нормам международного права.

По его словам, у каждого гражданина России — артиста, спортсмена, студента и так далее — свой контракт с зарубежной организацией. В нем должны быть прописаны законные условия расторжения. Однако то, что сейчас происходит с россиянами, является дискриминацией по национальному признаку, так как в договорах подобного рода обычно не прописывают политические мотивы.