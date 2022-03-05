Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Нетребко взяла паузу в выступлениях и не будет появляться на мировой сцене

Полина Долганова

Общество
Нетребко взяла паузу в выступлениях и не будет появляться на мировой сцене
Фото: instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago

Российская оперная певица Анна Нетребко взяла паузу в выступлениях и не планирует появляться на мировой сцене в ближайшее время. Об этом рассказал представитель артистки Максим Берин. По его словам, звезда приняла решение отдохнуть. Когда именно Нетребко планирует вернуться к выступлениям, остается неизвестным.

Берин подытожил, что осуждает тех, кто заставляет артистов делать политические заявления и превращать искусство в политику, передает РИА Новости.

1 марта Баварская государственная опера сообщила о прекращении сотрудничества с российской оперной певицей Анной Нетребко и дирижером Валерием Гергиевым.

Российских деятелей культуры отстраняют от работы в западных организациях. По той же причине страдают и студенты из России, которых отчисляют из европейских вузов. «Вечерняя Москва» спросила заслуженного адвоката России Дмитрия Краснова, насколько происходящее с гражданами нашей страны соответствует нормам международного права.

По его словам, у каждого гражданина России — артиста, спортсмена, студента и так далее — свой контракт с зарубежной организацией. В нем должны быть прописаны законные условия расторжения. Однако то, что сейчас происходит с россиянами, является дискриминацией по национальному признаку, так как в договорах подобного рода обычно не прописывают политические мотивы.

Читайте также:
Опера звезда Искусство
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Прощеное воскресенье

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Обыкновенный фашизм

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наш ответ санкциям

Мария Устинова
Мария Устинова

Рабочих рук не хватает

Кирилл Щитов
Кирилл Щитов

Транспорт можно комбинировать

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Русофобия на марше

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Украине нужен новый президент. Умный и честный

Все мнения
О проекте