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Баварская государственная опера заявила, что прекращает работу с Нетребко и Гергиевым

Полина Долганова

В мире
Баварская государственная опера заявила, что прекращает работу с Нетребко и Гергиевым
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Баварская государственная опера сообщила о прекращении сотрудничества с российской оперной певицей Анной Нетребко и дирижером Валерием Гергиевым. Об этом в культурном учреждении объявили во вторник, 1 марта.

1 марта стало известно, что россиянина Валерия Гергиева отстранили от должности главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра. Об этом рассказал мэр города Дитер Райтер. Он уточнил, что ранее попросил Гергиева публично «дистанцироваться» от военной операции на Украине, однако музыкант этого не сделал.

На фоне военной операции на территории Украины многие культурные мероприятия в РФ были отменены. Так, например, компания Sony Pictures отменит премьеру нового фильма Marvel «Морбиус» с Джаредом Лето в главной роли.

Во вторник, 1 марта, появилась информация, что киностудия Warner Bros за день до премьеры отменила прокат «Бэтмена» в России. Об этом сообщили на сайте издания Deadline, со ссылкой на сообщение киностудии. Также Warner Bros заявили, что будут продолжать следить за ситуацией по мере ее развития.

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