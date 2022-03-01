Фото: Официальная страница Валерия Гергиева в Facebook (https://www.facebook.com/valery.gergiev/)

Россиянина Валерия Гергиева отстранили от должности главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра. Об этом во вторник, 1 марта, сообщил мэр города Дитер Райтер.

— Мюнхен расстается с Валерием Гергиевым. С этого момента больше не будет концертов МФО под его руководством, — заявил Райтер.

Он уточнил, что ранее попросил Гергиева публично «дистанцироваться» от военной операции на Украине, однако музыкант этого не сделал.

До этого стало известно, что Парижская филармония отменила концерты оркестра под руководством российского дирижера, которые были запланированы на 9 и 10 апреля, передает ТАСС.

Валерий Гергиев родился 2 мая 1953 года в Москве. Он был художественным руководителем и генеральным директором Мариинского театра с 1988 года. С 2007 по 2015 год дирижер возглавлял Лондонский симфонический оркестр.

Гергиев также является народным артистом России и обладает орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени.

На фоне военной операции на территории Украины многие культурные мероприятия в РФ были отменены. Так, например, компания Sony Pictures отменит премьеру нового фильма Marvel «Морбиус» с Джаредом Лето в главной роли.

Во вторник, 1 марта, появилась информация, что киностудия Warner Bros за день до премьеры отменила прокат «Бэтмена» в России. Об этом сообщили на сайте издания Deadline, со ссылкой на сообщение киностудии. Также Warner Bros заявили, что будут продолжать следить за ситуацией по мере ее развития.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.