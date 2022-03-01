«Очевидная дискриминация»: почему россиян увольняют из западных организаций из-за спецоперации РФ

Фото: МИД РФ

Российских деятелей культуры отстраняют от работы в западных организациях. По той же причине страдают и студенты из России, которых отчисляют из европейских вузов. «Вечерняя Москва» спросила заслуженного адвоката России Дмитрия Краснова, насколько происходящее с гражданами нашей страны соответствует нормам международного права.

По его словам, у каждого гражданина России — артиста, спортсмена, студента и так далее — свой контракт с зарубежной организацией. В нем должны быть прописаны законные условия расторжения. Однако то, что сейчас происходит с россиянами, является дискриминацией по национальному признаку, так как в договорах подобного рода обычно не прописывают политические мотивы.

— Не думаю, что изменение политической ситуации прописано в контракте. Так что, на мой взгляд, здесь очевидная дискриминация: деление на русских и нерусских. Это политический подход, который является неправильным и идет вразрез с Всеобщей декларацией прав человека ООН, — отметил собеседник «ВМ».

Специалист полагает, что если граждане России откажутся расторгать контракт с иностранной организацией, то на них могут оказать давление в стране, где эта организация находится. Например, могут отказать в продлении визы.

— Происходящее — способ глобального воздействия на политику России. Вменять вину конкретному гражданину за действия страны нельзя: каждый человек отвечает сам за себя, — заключил Краснов.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала о случаях отчисления россиян из европейских вузов из-за ситуации на Украине. В Минобрнауки заявили, что ведомство принимает «беспрецедентные» меры по защите прав таких студентов.

Россиянина Валерия Гергиева отстранили от должности главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра. Случилось это после того, как он отказался публично «дистанцироваться» от военной операции российской армии на Украине.

По той же причине Баварская государственная опера сообщила о прекращении сотрудничества с российской оперной певицей Анной Нетребко.