Новосибирский театр отменил выступление Нетребко

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Выступление оперной певицы Анны Нетребко в Новосибирском государственном академическом театре оперы и балета отменено. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения в четверг, 31 марта.

— Вчера артистка сделала заявление с осуждением действий нашего государства. Проживание в Европе и возможность выступать на европейских площадках для нее оказались важнее, чем судьба Родины, — говорится в сообщении.

Накануне Нетребко в социальных сетях заявила, что возобновит выступления в конце мая, передает РИА Новости.

1 марта Баварская государственная опера сообщила о прекращении сотрудничества с российской оперной певицей Анной Нетребко и дирижером Валерием Гергиевым. После этого певица заявила, что взяла паузу в выступлениях и не планирует появляться на мировой сцене в ближайшее время.

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