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Новосибирский театр отменил выступление Нетребко

Евгений Белоусов

Общество
Новосибирский театр отменил выступление Нетребко
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Выступление оперной певицы Анны Нетребко в Новосибирском государственном академическом театре оперы и балета отменено. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения в четверг, 31 марта.

— Вчера артистка сделала заявление с осуждением действий нашего государства. Проживание в Европе и возможность выступать на европейских площадках для нее оказались важнее, чем судьба Родины, — говорится в сообщении.

Накануне Нетребко в социальных сетях заявила, что возобновит выступления в конце мая, передает РИА Новости.

1 марта Баварская государственная опера сообщила о прекращении сотрудничества с российской оперной певицей Анной Нетребко и дирижером Валерием Гергиевым. После этого певица заявила, что взяла паузу в выступлениях и не планирует появляться на мировой сцене в ближайшее время.

Российских деятелей культуры отстраняют от работы в западных организациях. По той же причине страдают и студенты из России, которых отчисляют из европейских вузов. «Вечерняя Москва» спросила заслуженного адвоката России Дмитрия Краснова, насколько происходящее с гражданами нашей страны соответствует нормам международного права.

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