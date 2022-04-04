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Японский психиатр назвал продлевающий жизнь продукт

Юлия Курганова

Сюжет: 

Еда
Общество
Японский психиатр назвал продлевающий жизнь продукт
Фото: pixabay.com

Японский психиатр Хидэки Вада рассказал, как после 80 лет сохранять бодрость духа. По его словам, важную роль в этом играет питание. Он назвал продукт, регулярное употребление которого продлевает жизнь и улучшает настроение.

— Чтобы оставаться здоровым и после 80 лет, необходимо помнить о двух ключевых моментах, когда вы достигли рубеж в 70 лет, — поддержание мотивации к деятельности и двигательной функции, — отметил специалист.

Психиатр пояснил, что к 70 годам люди обычно теряют двигательную активность, потому что у них пропадают интерес ко всему, они не хотят встречаться с друзьями и выходить на улицу. Если не предотвратить снижение мотивации, то уровень повседневной активности продолжит падать, а двигательные и мозговые функции будут быстро ухудшаться, предупредил Вада.

Кроме того, от правильных физических упражнений в этом возрасте зависит функциональное состояние организма в 80 лет. В эти годы важно осознавать свои потребности и заниматься хоть небольшой физической активностью, сообщил психиатр.

— Первое, что я хотел бы порекомендовать всем с точки зрения предотвращения потери мотивации — это есть мясо. Многие думают, что растительная диета с меньшим количеством употребления мяса полезна в пожилом возрасте, но это неверно, — заявил Вада.

Он рассказал, что мясо способствует выработке серотонина, благодаря которому люди чувствуют себя счастливыми, сообщается на портале Toyo Keizai.

Диетолог Михаил Гинзбург рассказал об опасных и полезных продуктах при гастрите. По его словам, вся кислая, острая и жареная пища раздражает слизистую желудка и вызывает обострение гастрита.

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