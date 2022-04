Назван победитель премии Grammy в номинации «Песня года»

Фото: youtube.com

Песня Leave The Door Open, которую исполнил рэп-дуэт Silc Sonic, удостоилась музыкальной премии Grammy в категории «Песня года». Об этом было объявлено на церемонии вручения наград в воскресенье, 3 апреля. Трансляцию премии ведет канал CBS.

На победу в этой номинации претендовали композиции: Kiss Me More рэп-дуэта Доджа Кэт и SZA, A Beautiful Noise Алишии Кис и Брэнди Карлайл, Bad Habits в исполнении Эда Ширана, Happier Than Ever Билли Айлиш. В этой же категории боролись за награду Джастин Бибер, Дезманн Эванс и Эштон Симмондс с композицией Peaches, Бренди Карлайл с песней Right on time и рэпер Lil Nas X с хитом Montero.

64-я церемония премии Grammy впервые с начала пандемии коронавируса проходит в полноценном формате. Второй год подряд ее ведущим стал южноафриканский комик, актер и телеведущий Тревор Ноа. В этом году впервые награждение проходит в Лас-Вегасе на MGM Grand Garden Arena.

Юрий Лоза оценил шансы Николая Расторгуева засудить певицу Бейонсе за плагиат композиции «Ты неси меня река».

Песня Be Alive стала саундтреком к фильму «Король Ричард». Композиция вышла в качестве отдельного неальбомного сингла 12 ноября 2021 года. А композиция «Ты неси меня река» вышла в 2001 году и стала одной из визитных карточек российской группы «Любэ».