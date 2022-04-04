«Прошу только молиться»: Толкалина попросила «лишних» фанатов отписаться от нее

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Раньше актриса Любовь Толкалина сама удаляла своих подписчиков, которые позволяли себе резкие высказывания в ее адрес. После событий на Украине она потребовала, чтобы неблизкие ей по духу люди сами отписывались от нее.

— Прошу всех, кто пишет комментарии здесь, читайте, что я пишу. Читайте, о чем прошу. Или немедленно покиньте, пожалуйста, мой «Телеграм». Злости, страха и глупости вокруг и так много. Я не могу постить котиков, не могу давать ценные советы по массажу лица. Я прошу только молиться. Все неспособные читать, что я пишу, пожалуйста, удалитесь немедленно, — написала знаменитость в воскресенье, 3 апреля, в Telegram-канале.

В первый день событий, произошедших на Украине, Толкалина призвала всех поклонников молиться. Позже она выступала в соцсетях против стравливания людей, злости и жестокости.

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин не оставил без внимания недавнее высказывание оперной певицы Анны Нетребко, где она осудила российскую военную специальную операцию на Украине. Он сообщил, что артистку больше не ждут на стартовых комплексах. Глава Роскосмоса заявил об отсутствии у Нетребко ума и чести.