Москва закупила более 38 тысяч единиц медтехники за время пандемии

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В рамках борьбы с коронавирусной инфекцией столица за период пандемии закупила свыше 38 тысяч единиц медицинской техники. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— За время пандемии мы существенно обновили парк оборудования, при этом сделали это в самые сжатые сроки. Всего было закуплено более 38 тысяч единиц различной медтехники, еще около 120 тысяч единиц различного медицинского оборудования и изделий в рамках борьбы с коронавирусом, — рассказала она.

По словам заммэра, часть закупок оказалась беспрецедентной по своим объемам и срокам. Так, город приобрел свыше трех тысяч единиц реанимационного оборудования, в том числе аппараты ИВЛ и мониторы для контроля состояния пациентов. Анастасия Ракова отметила, что закупленная техника сыграла важную роль в период пандемии и продолжит помогать работе столичных больниц. Новейшим оборудованием также была оснащена лабораторная сеть, добавила она.

Это позволило увеличить скорость выявления инфекции и начала лечения, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Ранее гендиректор ГАУ «Гормедтехника» столичного департамента здравоохранения Ирина Рыбальченко сообщила, что Москва приобрела более пяти тысяч единиц медицинского оборудования по контрактам жизненного цикла (КЖЦ) для городских больниц и поликлиник.