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Центр хирургии и реабилитации на 212 коев построят в районе Кунцево

Араз Салехов

Город
Центр хирургии и реабилитации на 212 коев построят в районе Кунцево
Фото: Министерство энергетики Московской области
Россия, Москва, 3-я Черепковская улица, 15Ас2 Карта всех событий

Крупный центр хирургии и реабилитации появится в Кунцеве. Об этом в понедельник, 4 апреля, заявил главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектуры) Сергей Кузнецов.

— Фасад получился сдержанным и в то же время «легким». Издалека здание выглядит цельным и монолитным, но по мере приближения глаз начинает считывать декоративные элементы. За счет них создается игра света и тени, что придает комплексу художественную выразительность и скульптурность, — рассказал он.

Уточняется, что здание будет рассчитано на 212 коек. Оно будет расположено по адресу: 3-я Черепковская улица, владение 15а. Главный столичный архитектор добавил, что для отделки будут использовать клинкерную плитку темно-серого цвета на уровне первого этажа и крупные светло-серые плиты из керамогранита, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также первый заместитель председателя ведомства заявил, что на улице Академика Валиева в Зеленограде собираются возвести новый производственный комплекс. В здании помещения разделены на четыре блока: производственные и лабораторные отделы, складские, административные, а также бытовые.

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