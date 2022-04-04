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Москвичей пригласили на серию эковстреч «Чисто по-нашему»

Араз Салехов

Город
Москвичей пригласили на серию эковстреч «Чисто по-нашему»
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Центры содействия семейному воспитанию, находящиеся в Москве, представляют серию эковстреч «Чисто по-нашему». Они состоятся с 8 по 23 апреля в формате вечеринок в стиле ретро. Об этом в понедельник, 4 апреля, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

— В апреле жители города вместе с воспитанниками центров для детей-сирот смогут поучаствовать в эковстречах. В этом году мы сменили формат мероприятия на тематический праздник. Уникальным он станет еще и потому, что его участники смогут поближе познакомиться с нашими воспитанниками и пообщаться с ними в неформальной обстановке, — рассказала заместитель руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Екатерина Бербер.

Она также выразила надежду, что ряд подобных мероприятий поможет детям и будущим приемным родителям найти друг друга. Первая эковстреча пройдет в центре содействия семейному воспитанию «Сколковский». Уточняется, что в ходе события желающие смогут принять участие в конкурсах и играх, получить яркие эмоции и найти новых друзей, говорится в сообщении.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в 2021 году в столице начал работать комплексный центр сопровождаемого проживания для людей с особенностями ментального развития. В рамках его работы открыли учебно-тренировочное общежитие, которое предназначается для выпускников центров содействия семейному воспитанию.

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