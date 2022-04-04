Сергунина: Высокотехнологичные предприятия столицы получат гранты за покупку оборудования

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Столичные малые и средние предприятия из сфер науки, промышленности и ИТ могут получить грант до 30 миллионов рублей. Выплата начисляется в качестве компенсации затрат на покупку оборудования, совершенную после 1 января 2022 года. Об этом сообщила в понедельник, 4 апреля, заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— Город помогает предпринимателям расширять и обновлять производство. При покупке отечественного оборудования можно вернуть половину его стоимости, при покупке импортного — 35 процентов, — цитирует заммэра пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Фото: Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы

Она отметила, что программа распространяется на лизинг или погашение процентов по кредитам, взятым на покупку нового оборудования.

Программа правительства Москвы по софинансированию затрат на оборудование входит в пакет мер по стабилизации экономики столицы. Сергунина отметила, что в прошлом году поддержку получили более 180 тысяч предпринимателей. Общая сумма составила свыше 350 миллионов рублей.

Фото: Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы

В текущей заявочной кампании, которая пройдет в период с 4 апреля по 16 мая, максимальный размер поддержки увеличен с 35 до 50 процентов. Объем гранта — с 10 до 30 миллионов рублей на одну организацию.

Чтобы подать заявку, необходимо перейти на сайт Московского инновационного кластера (МИК).

1 апреля заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала о старте программы компенсации за патентование изобретений.