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Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве в апреле

Анастасия Колоскова

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Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве в апреле
Фото: Pixabay

В список самых высокооплачиваемых вакансий в Москве в апреле вошли специалист по работе с клиентами, монтажник кондиционеров и няня. Это следует из рейтинга, составленного сервисом Работа.ру.

Наиболее высокая зарплата (до 550 тысяч рублей) предлагается в апреле в столичном агентстве недвижимости ведущему специалисту по работе с клиентами. Кандидату на должность необходимо пройти тест на предрасположенность к профессии. Заработок сотрудника будет складываться из оклада и процента с продаж.

На зарплату до 350 тысяч рублей в месяц в Москве может рассчитывать монтажник кондиционеров. При этом соискатель должен владеть профессиональным инструментом, а также быть пунктуальным, ответственным и исполнительным.

До 300 тысяч рублей в месяц может заработать помощник руководителя в крупной холдинговой компании. Претенденту необходимо иметь высшее образование и опыт соответствующей работы, знать английский язык и деловой этикет, а также владеть навыками работы с большим объемом информации.

Зарплата в 250 тысяч рублей предлагается няне-гувернантке трехлетнего ребенка. Работодатель ждет от нее выполнения назначений врача-педиатра, поддержание чистоты в детской комнате. Кроме того, няне необходимо купать и одевать ребенка и сопровождать его в детские учреждения, на отдых и проводить развивающие занятия.

На аналогичную зарплату может рассчитывать коммерческий директор компании, занимающейся продажей профессиональной косметики, которая будет включать оклад и бонусы за выполнение KPI.

Столько же может заработать прораб отделочных работ, которому необходимо следить за ходом ремонтных работ на 8-10 объектах, пишет РИА Новости.

Ранее доктор политических наук, профессор кафедры экономики труда и управления человеческими ресурсами Екатерина Самраилова назвала самые востребованные профессии в России.

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