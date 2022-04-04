Жители Троицка и Щербинки смогут подавать документы о строительстве через mos.ru

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С 31 марта владельцы земельных участков в Троицке и Щербинке получили возможность подавать уведомления о строительстве объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в электронной форме. Об этом рассказал глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Он обратил внимание на важность этой процедуры, так как при нарушении нормативов строительства ИЖС возведенный объект не будет зарегистрирован и будет признан самостроем.

Горожане могут на портале mos.ru сообщить о планируемом строительстве или реконструкции объекта ИЖС, садового дома и об окончании возведения объектов. Услуга также доступна жителям Троицка и Щербинки, где ведется активное строительство частных жилых домов. Внедрение электронных сервисов координируют департаменты градостроительной политики и информационных технологий.

— Электронная услуга, которая теперь доступна для жителей Щербинки и Троицка, — ответ на запрос москвичей. Это отдельная разработка внутри всего электронного межведомственного взаимодействия столицы, которая позволит снизить административные барьеры, упростить процесс подачи и оформления документов и поможет жителям новых районов сэкономить время и деньги на оформлении всех необходимых разрешений, — приводит слова заместителя руководителя столичного департамента информационных технологий Дмитрия Иванова официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что жители Москвы могут сообщить об отсутствии горячей и холодной воды, а также о слабом напоре в системе водоснабжения голосовому помощнику единого диспетчерского центра (ЕДЦ).