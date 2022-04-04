Трамваи маршрута № 6 задерживаются на улице Свободы

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, улица Свободы Карта всех событий

На улице Свободы в районе остановки «Улица Циолковского» задерживаются трамваи № 6. Об этом в понедельник, 4 апреля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Как сообщили в Telegram-канале дептранса, утром маршрут трамвая был временно изменен. Пассажирам предложили воспользоваться автобусом № т70.

Спустя час заминки движение трамваев на улице Свободы было полностью восстановлено.

В воскресенье, 3 апреля, на улице Алабяна водитель автомобиля не справился с управлением, наехал на препятствие, а затем выехал на тротуар.