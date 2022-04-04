Синоптик сообщил, что снег в Ленобласти не растает до середины апреля

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Лежащий в населенных пунктах Ленинградской области снег не исчезнет до середины текущего месяца. Об этом рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Высота сугробов за последние дни превысила отметку 40 сантиметров. По совам Колесова, в ближайшие дни петербуржцам не стоит ждать весенней погоды. Днем будут наблюдаться небольшие плюсовые температуры, ночью температура будет опускаться до отрицательных отметок.

Колесов добавил, что в Петербурге в большинстве районов снежный покров практически полностью растаял, передает издание «Невские новости».

4 апреля жителей Петербурга ожидает облачная с прояснениями погода, местами возможны дожди с мокрым снегом. По словам синоптика, погодные условия в Северной столице 4 апреля окажутся под влиянием североатлантического циклона «Мирелла». Он принесет в город небольшие осадки. Температура воздуха поднимется до плюс 4–6 градусов, передает Nation news.

Ранее стало известно, что погода в столице начнет меняться в лучшую сторону уже на предстоящей неделе. Об этом «ВМ» рассказала ведущий специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.