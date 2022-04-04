Эксперты спрогнозировали, как изменятся цены на бензин в апреле

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Эксперты рассказали, как изменятся цены на бензин в апреле 2022 года.

Специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов считает, что в апреле сохранится тренд марта. Цены на заправках будут держаться на нынешнем уровне и даже незначительно снижаться. По его словам, крайне маловероятно, что цены будут расти.

— Более реальным выглядит сценарий дальнейшей коррекции цен на заправках, то есть снижение в пределах 1–2 процентов, — заключил Вавилов в комментарии Life.ru.

Финансовый аналитик Владимир Сагалаев считает, что в апреле средние по стране розничные цены на дизель будут стабильными примерно в таком же ценовом диапазоне, что и в марте.

Как отмечают эксперты, наполнение внутреннего рынка из-за сокращения экспорта и снижение стоимости российской нефти для иностранных покупателей — главные факторы снижения стоимости бензина и дизеля в стране.

Ранее сообщалось, что в США растут цены на бензин. Американский президент Джо Байден заявил, что из стратегических резервов страны каждый день намерены высвобождать один миллион баррелей нефти, пока не закончатся перебои с поставками топлива, передает «Царьград».

До этого директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин оценил ситуацию на мировых топливных рынках. Стоимость нефти, газа, угля, металлов может продолжить рост в ближайшее время.