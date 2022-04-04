Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Эксперты спрогнозировали, как изменятся цены на бензин в апреле

Ирина Игнатенко

Экономика
Эксперты спрогнозировали, как изменятся цены на бензин в апреле
Фото: pixabay.com

Эксперты рассказали, как изменятся цены на бензин в апреле 2022 года.

Специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов считает, что в апреле сохранится тренд марта. Цены на заправках будут держаться на нынешнем уровне и даже незначительно снижаться. По его словам, крайне маловероятно, что цены будут расти.

— Более реальным выглядит сценарий дальнейшей коррекции цен на заправках, то есть снижение в пределах 1–2 процентов, — заключил Вавилов в комментарии Life.ru.

Финансовый аналитик Владимир Сагалаев считает, что в апреле средние по стране розничные цены на дизель будут стабильными примерно в таком же ценовом диапазоне, что и в марте.

Как отмечают эксперты, наполнение внутреннего рынка из-за сокращения экспорта и снижение стоимости российской нефти для иностранных покупателей — главные факторы снижения стоимости бензина и дизеля в стране.

Ранее сообщалось, что в США растут цены на бензин. Американский президент Джо Байден заявил, что из стратегических резервов страны каждый день намерены высвобождать один миллион баррелей нефти, пока не закончатся перебои с поставками топлива, передает «Царьград».

До этого директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин оценил ситуацию на мировых топливных рынках. Стоимость нефти, газа, угля, металлов может продолжить рост в ближайшее время.

Читайте также:
Цены бензин топливо
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Юлия Казакова
Юлия Казакова

Нужно развивать интерес к чтению

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Ария полуправды: «Меж стульев двух»

Алексей Кокорин
Алексей Кокорин

Не нужно ждать, пока планета станет сковородкой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Рублик или доллар под ногами

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Подготовка к Причастию: традиция и новшества

Лео Бокерия
Лео Бокерия

Лига здоровья зовет прогуляться

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русофобию объявляют нормой

Все мнения
О проекте