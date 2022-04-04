Столичные врачи вылечили еще 735 пациентов от коронавирусной инфекции за сутки

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Московские медспециалисты за последние 24 часа вылечили еще 735 пациентов от коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 4 апреля, сообщили в оперштабе Москвы.

Уточняется, что за весь пандемийный период в Москве от COVID-19 вылечились более 2,5 миллиона человек. При этом за минувшие сутки зарегистрировали 698 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Фото: Telegram / Оперштаб Москвы

Госпитализированы в медицинские учреждения 140 человек, 87 пациентов подключены к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Скончались от ковида 20 пациентов, говорится в сообщении.

Также стало известно, что в Москве 62 процента жителей не боятся новой волны коронавируса. Согласно данным опроса SuperJob, семь из десяти россиян не боятся новой волны COVID-19.

Помимо этого, заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что в столице выводят из работы с коронавирусной инфекцией более пяти тысяч коек. Также заммэра добавила, что с ковидом продолжат работать одиннадцать больниц, рассчитанных на более чем три тысячи коек.