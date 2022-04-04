Ясновидящая Виктория Райдос дала советы и предупреждения всем знакам зодиака

Фото: Pexels

Экстрасенс Виктория Райдос рассказала, чего опасаться и каким советам следовать всем знакам зодиака в период с 4 по 10 апреля.

Овнам необходимо обратить внимание на время: вы можете везде опаздывать или приходить не вовремя. Также могут быть проблемы с соседями, которые могут хамить, грубить и обращать на себя внимание. Все финансовые советы от женщин нужно использовать, а мужчин нужно обходить стороной, потому что возможна хитрость от них.

Тельцы могут столкнуться со смертью в прямом смысле слова.

— Вас это будет внутренне трогать, это оставит след, который заставит пересмотреть базовые принципы жизни. Постарайтесь ничего никому не отдавать, иначе получать обратно будете слишком долго, — сказала экстрасенс.

Близнецам на этой неделе нужно внимательно смотреть на электроприборы — они могут ломаться. По словам ясновидящей, так вселенная будет проверять представителей знака на внимательность.

Совет Ракам на этой неделе — побыть в одиночестве. Важно не подключаться к эмоциональным проблемам других людей. Неделя дана на сохранение энергии, чтобы вы отстояли свои границы и цели перед кем-то значимым для вас.

Львам нужно больше находиться в вне дома. Дом на этой неделе будет забирающим. Вы не сделаете ничего полезного, но как только отдалитесь от него, будет появляться энергия. Собирайте ее вокруг и будьте внимательны к деньгам.

Девы будут переживать какие-то поражения. Возможно, они станут участниками конфликта или какого-то разговора, к которому не будут подготовлены. Основной совет — отказаться от гордыни и смотреть за своим недвижимым имуществом.

Весы будут полны решимости, ясности и желания двигаться вперед.

— Чтобы не наводить лишнюю суету, просчитайте свои ходы. У вас будет хорошая коммуникация с внешним миром. Кто-то из старого окружения появится в вашем поле зрения, — рассказала Райдос.

У Скорпионов может быть приступ неряшливости: будет хотеться носить старую одежду и не особо следить за своим внешним видом.

— Вы будете много работать, но смотреть за своим внешним видом необходимо. Отношения внутри семьи будут отличными: дарите другим ласку и любовь.

Стрельцам необходимо быть дома в кругу близких. Важна материальная помощь людям, если у вас есть на то возможности. В конце недели возможны состояния недомогания.

Козерогам будет не хватать скорости. Могут случаться подписания договоров, но сопровождаться они будут тревогой и нервами, причем зря: все будет идти по плану.

Водолеи получат «нож в спину». Представители знака увидят людей, которые хотят от них только брать.

— Позвоните человеку, на которого есть подозрение, и попросите об услуге. И вы увидите, что у него нет на это никакой возможности и желания. На таких людях нужно ставить галочку. Неделя хороша, чтобы ставить планы на будущее, потому что они осуществимы, — сказала эксперт.

Рыбам нужно опасаться лести со стороны окружающих: кто-то хочет получить от вас материальные блага. Нужно смотреть на все с холодной головой.

— Посмотрите на ваше окружение и определите, кто из них лицемер, — посоветовала экстрасенс.

Астролог Тамара Глоба рассказала, каких катастроф нужно опасаться в будущем и почему в зоне риска окажутся дети.