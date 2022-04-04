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Главный редактор «Вечерней Москвы» стал участником программы «Клуб главных редакторов»

Оксана Васильева

Общество
Главный редактор «Вечерней Москвы» стал участником программы «Клуб главных редакторов»
Фото: Игорь Ивандиков / Вечерняя Москва

2 апреля главный редактор «Вечерней Москвы» Александр Куприянов принял участие в телевизионной программе «Клуб главных редакторов».

Гостями программы также стали Михаил Швыдкой, специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству, Жан Просянов, главный редактор интернет-портала KINO-TEATR.RU; Петр Власов, главный редактор газеты «Культура»; Марина Алексеева, руководитель отдела культуры газеты «Петербургский дневник»; Александр Малич, журналист, генеральный продюсер новой сцены Александринского театра (Санкт-Петербург).

Гости студии обсудили особенности новой культурной реальности.

Программа «Клуб главных редакторов» выходит на канале ОТР по субботам. Главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев собирает коллег и вместе с ними изучает основные события недели. Журналисты из Москвы и регионов рассказывают, как меняется ситуация в стране и в мире, как мы на это можем влиять и как ко всему относиться.

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