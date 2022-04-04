«Это низкая провокация»: В Госдуме объяснили ситуацию в Буче

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Ситуация в Буче является низкой провокацией со стороны киевского режима. Тем самым, украинские власти пытаются сместить фокус с издевательств над российскими военнопленными на Украине. Об этом в понедельник, 4 апреля, заявил член комитета Государственной думы по международным делам Дмитрий Белик.

— Но коллективный Запад во главе с Вашингтоном, поддерживающий разгул неонацизма на Украине, как водится, ничего не заметил. Запад продолжит называть белое черным, а черное — белым, — отметил депутат.

По его словам, обвинять российских солдат в совершении данного преступления — ужасная подлость. Политик указал, что армия Россия доблестно сражается с «нацбатальонами» и «неонацистами», сообщают Известия.

В воскресенье, 3 апреля, Минобороны опровергло заявление украинской стороны, касаемо убийств мирных жителей в Буче. В ведомстве отметили, что национальная армия непричастна к преступлениям, произошедшим в городе.

Российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил, что трагедия в Буче могла произойти из-за солдат ВСУ. По его словам, украинская армия после отвода российских войск подвергла город Буча артиллерийскому обстрелу.