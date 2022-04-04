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Петербуржцы станут свидетелями метеоритного потока Лириды в апреле

Ирина Игнатенко

Общество
Петербуржцы станут свидетелями метеоритного потока Лириды в апреле
Фото: pixabay.com/ru

Жители Петербурга и Ленинградской области смогут понаблюдать за весенним метеоритным потоком Лириды 22 и 23 апреля.

Наблюдать за подобным явлением лучше всего с возвышенной и открытой местности.

— Поток действует с 16 по 25 апреля. Скорость вхождения метеоров в атмосферу около 43 километров в секунду. Наблюдать метеоры можно по всему небосводу, — сообщили эксперты.

По словам экспертов, пиковое число метеоров составит примерно 20 в час. Сообщатся, что для наблюдений местным жителям не понадобится профессиональное оборудование или поездка за пределы города. Специалисты советуют запастись лишь терпением, сообщает Nation news.

Ранее петербуржцев порадовало солнечное гало, возникшее на небе на закате. Редкое явление можно было наблюдать из разных районов Северной столицы, передает ФАН.

До этого научный директор Московского планетария Фаина Рублева рассказала, что в ближайшее время Земле не грозит столкновение с потенциально опасными астероидами.

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