Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Кудрявцева пожаловалась, что сильно поправилась на фоне стресса

Анастасия Колоскова

Общество
Кудрявцева пожаловалась, что сильно поправилась на фоне стресса
Фото: Из личного архива Леры Кудрявцевой

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, что в последнее время пыталась заедать стресс мучными и сладкими продуктами, из-за чего набрала целых пять килограммов.

В настоящий момент она вместе с подругой Катей Гордон находится на отдыхе в Сочи. В соцсетях подружки выложили видео из ресторана, где телеведущей приносят очередной десерт, пишет Пятый канал.

— На диете, да, Лерочка, сидишь? — поинтересовалась у Кудрявцевой Гордон.

— Я сейчас уже тресну просто, — ответила та.

В последнее время Кудрявцева неоднократно упоминала о плохом самочувствии и расшатанной нервной системе. Она сетовала на то, что, несмотря на прием успокоительных средств, стала раздражительной и подавленной. По словам телеведущей, таким образом на ней отразились последствия перенесенного коронавируса. Именно после болезни она стала часто впадать в депрессию.

Ранее сообщалось, что на телеведущую обиделась актриса Лариса Лужина. Звезда советского кино возмутилась работой монтажеров передачи на НТВ «Звезды сошлись», в которой приняла участие в феврале. Она посвятила программе и ее ведущей Лере Кудрявцевой эмоциональный пост в соцсети и заявила, что никогда больше продюсерам канала не удастся заманить ее на съемки.

Читайте также:
Телевидение Лера Кудрявцева Актеры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Юлия Казакова
Юлия Казакова

Нужно развивать интерес к чтению

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Ария полуправды: «Меж стульев двух»

Алексей Кокорин
Алексей Кокорин

Не нужно ждать, пока планета станет сковородкой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Рублик или доллар под ногами

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Подготовка к Причастию: традиция и новшества

Лео Бокерия
Лео Бокерия

Лига здоровья зовет прогуляться

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русофобию объявляют нормой

Все мнения
О проекте