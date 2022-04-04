Кудрявцева пожаловалась, что сильно поправилась на фоне стресса

Фото: Из личного архива Леры Кудрявцевой

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, что в последнее время пыталась заедать стресс мучными и сладкими продуктами, из-за чего набрала целых пять килограммов.

В настоящий момент она вместе с подругой Катей Гордон находится на отдыхе в Сочи. В соцсетях подружки выложили видео из ресторана, где телеведущей приносят очередной десерт, пишет Пятый канал.

— На диете, да, Лерочка, сидишь? — поинтересовалась у Кудрявцевой Гордон.

— Я сейчас уже тресну просто, — ответила та.

В последнее время Кудрявцева неоднократно упоминала о плохом самочувствии и расшатанной нервной системе. Она сетовала на то, что, несмотря на прием успокоительных средств, стала раздражительной и подавленной. По словам телеведущей, таким образом на ней отразились последствия перенесенного коронавируса. Именно после болезни она стала часто впадать в депрессию.

Ранее сообщалось, что на телеведущую обиделась актриса Лариса Лужина. Звезда советского кино возмутилась работой монтажеров передачи на НТВ «Звезды сошлись», в которой приняла участие в феврале. Она посвятила программе и ее ведущей Лере Кудрявцевой эмоциональный пост в соцсети и заявила, что никогда больше продюсерам канала не удастся заманить ее на съемки.