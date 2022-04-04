Мосстат обнародовал данные по добыче полезных ископаемых

Фото: Unsplash

Управление Федеральной службы государственной статистике по Москве и области обнародовало данные по добыче полезных ископаемых в регионе. Об этом в понедельник, 4 апреля, сообщила пресс-служба Мосстата.

Согласно предоставленным данным, компании Московской области добыли в минувшем 2021 году полезных ископаемых на 13,7 миллиарда рублей, что на 7,2 процента больше, чем в предыдущем, 2020 году, а столичные компании в 2021 году отгрузили полезных ископаемых на 1,831 миллиарда рублей — на 64,4 процента больше, чем годом ранее.

При этом за два первых месяца нынешнего года в Московской области уже добыто минерального сырья на 1,8 миллиарда рублей, что на 41,1 процент больше, чем в тот же период прошлого года, а в Москве — на 364,6 миллиарда рублей (на 75 процентов больше, чем в тот же период минувшего года), говорится в релизе.

Также Мосстат подвел итоги сельхозмикропереписи в Москве и Московской области, согласно которой в Московской области действует 667 сельскохозяйственных предприятий и 12 555 садоводческих, огороднических, дачных и других некоммерческих товариществ, а в столице — 20 сельскохозяйственных предприятий и 745 садоводческих, огороднических, дачных и прочих некоммерческих товариществ.