Мосстат подвел итоги сельхозмикропереписи в Москве и Подмосковье

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Управления Федеральной службы государственной статистики по Москве и Московской области (Мосстат) подвел итоги сельхозмикропереписи в Москве и Московской области. Об этом в четверг, 24 марта, сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно первым итогам, в Московской области действует 667 сельскохозяйственных предприятий и 12 555 садоводческих, огороднических, дачных и других некоммерческих товариществ, а в столице — 20 сельскохозяйственных предприятий и 745 садоводческих, огороднических, дачных и прочих некоммерческих товариществ, говорится в релизе.

Руководитель Мосстата Олег Князев отметил, что итоги микропереписи будут формироваться и публиковаться в течение всего 2022 года поэтапно. Напомним, что первые итоги были подведены летом прошлого года.

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В прошлом году заместитель руководителя Мосстата Александр Кукушкин заявил, что Подмосковье — лидер среди регионов России по доле жителей, которые приняли участие во Всероссийской переписи населения. В регионе приняли участие в переписи 9,049 миллиона человек.