Главархив рассказал о Москве 1950-х годов и возведении МГУ

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Середина прошлого века ознаменовалась стремительным ростом Москвы: в городе строились многоэтажные дома и присоединяли новые территории. Документы об этих событиях хранятся в Главархиве.

После масштабного празднования 800-летия Москвы в 1947 году в столице началось строительство знаменитых сталинских высоток. На Ленинских (в настоящее время Воробьевых) горах возводился новый комплекс зданий Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.

Принимавшие участие в строительстве люди поселились неподалеку — рядом с тогда еще подмосковными Черемушками. Для них построили 14 стандартных домов, которые находились в 750 метрах от границы Ленинского района Москвы. В 1950 году для рабочих и инженеров здесь хотели дополнительно возвести еще 42 жилых двух- и трехэтажных дома.

В начале декабря 1949 года начальник Управления строительства МГУ Алексей Воронков попросил председателя исполкома Моссовета Георгия Попова присоединить поселок строителей к Ленинскому району столицы. Просьба объяснялась «важным государственным значением строительства высотного здания на Ленинских горах и необходимостью постоянного внимания московских организаций к бытовому обслуживанию рабочих и служащих этого строительства».

1/4 Фото: официальный сайт мэра Москвы / mos.ru 2/4 Фото: официальный сайт мэра Москвы / mos.ru 3/4 Фото: официальный сайт мэра Москвы / mos.ru 4/4 Фото: официальный сайт мэра Москвы / mos.ru

Предложение было принято, 4 апреля 1950 года в состав Москвы вошла часть Московской области площадью 225 гектаров. В черту города, помимо рабочего поселка строителей МГУ, вошли также филиал Лениногорского кирпичного завода, институты Академии наук СССР, поселки строителей ТЭЦ и «Академстроя» и Московского нефтяного института, пишет официальный сайт мэра Москвы.