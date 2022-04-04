Борисов: Новая ГПВ направлена на разработку нетрадиционных видов оружия

Фото: Администрация президента РФ

Новая государственная программа вооружения (ГПВ) будет направлена на разработку орудий направленной энергии, кинетического оружия и систем управления с применением ИИ. Об этом в понедельник, 4 апреля, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

— Работа по подготовке исходных данных для очередной ГПВ завершена, к середине 2023 года она будет сформирована и представлена на утверждение главы государства. Новая ГПВ будет нацелена на создание качественно новых, в том числе нетрадиционных видов вооружения, включая оружие направленной энергии, кинетическое оружие, а также системы управления с применением искусственного интеллекта и роботизированные комплексы, — заявил чиновник.

Борисов также добавил, что правительство РФ сделало несколько больших шагов для обеспечения устойчивости ОПК. Так, на данный момент ведется работа по ускорению как темпов, так и объемов импортозамещения при одновременной поддержке жизненно важных отраслей, говорится в сообщении на сайте Кремля.

24 марта Глава Минобороны Сергей Шойгу провел совещание по выполнению гособоронзаказа в условиях санкций. Темой встречи стали вопросы выполнения гособоронзаказа со стороны организаций ОПК в условиях ограничений со стороны Запада. Участникам заседания удалось выработать ряд предложений для доклада руководству России.

18 марта президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах по обеспечению финансовой стабильности в сфере валютного регулирования. Документ дополняет ранее введенные меры в связи с недружественными действиями Запада.