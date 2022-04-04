«Аэрофлот» на треть снизит стоимость авиабилетов внутри России

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Российская авиакомпания «Аэрофлот» решила провести распродажу с 4 по 12 апреля и снизить цену на авиабилеты внутри страны на 30–35 процентов. Об этом в понедельник, 4 апреля, сообщили в пресс-службе перевозчика.

— Предложение действует на прямые рейсы между Москвой, Санкт-Петербургом, Красноярском, Владивостоком, Хабаровском и городами России. Также тарифы комбинируются для построения транзитных перевозок между городами РФ через Москву, Санкт-Петербург, Красноярск, Владивосток, Хабаровск, — цитирует сообщение перевозчика ТАСС.

В компании отметили, что если во время проведения акции будут сняты ограничения на полеты на юг России, «Аэрофлот» оперативно предложит специальные условия для перевозок по этим маршрутам. В акции принимают участие тарифы «Оптимум» и «Лайт». Она распространяется на перелеты с 28 апреля по 31 мая 2022 года на рейсах «Аэрофлота» и на части рейсов «России».

До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что Россия с 9 апреля снимает ограничения в связи с коронавирусной инфекцией для чартерных рейсов. Кроме того, он заявил, что будет возобновлено авиасообщение с 52 странами, включая Индию, Аргентину, ЮАР, Китай и другие «дружественные государства».