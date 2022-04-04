«Горечь и боль»: Бузова раскрыла причину своих переживаний

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Российская певица и ведущая Ольга Бузова, которая взволновала поклонников своим расстроенным внешним видом, наконец призналась, что причиной ее переживаний стала смерть любимого питомца — собаки по кличке Челси.

— Горечь и боль следуют за любой смертью. Когда мы теряем собаку, мы вместе теряем наше будущее. Никогда больше она не прибежит будить меня утром, никогда больше не будет наших совместных прогулок… Просто никогда… Они уходят, это неизбежно, но не легче от осознания этого, совсем не легче, — написала артистка в своем Telegram-канале.

По словам певицы, животное погибло от диабета, при этом сама она сделала все, чтобы спасти любимицу. Бузова также опубликовала фотографию с Челси, когда та еще была маленьким щенком.

Фото: Telegram / Ольга Бузова

В конце марта Бузова призналась подписчикам, что, несмотря на образ сильной женщины, она все равно «не железная и может плакать». Она поразмышляла о том, как многим женщинам приходится скрываться за маской «сильных», не показывая своих истинных чувств и эмоций. Причины таких откровений и своих слез певица подписчикам не раскрыла.