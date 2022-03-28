«Сильные женщины тоже плачут»: Бузова поделилась переживаниями с подписчиками

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Российская певица и ведущая Ольга Бузова призналась подписчикам, что, несмотря на образ сильной женщины, она все равно «не железная и может плакать».

Бузова поразмышляла о том, как многим женщинам приходится скрываться за маской «сильных», не показывая своих истинных чувств и эмоций.

— Сильные женщины тоже плачут. В том числе от того, что они не сильные. Им пришлось такими стать, — поделилась певица в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram / Ольга Бузова

Причины таких откровений и своих слез певица подписчикам не раскрыла.

До этого Бузова призналась, что до сих пор скучает по бывшему возлюбленному Даве (Давиду Манукяну), с которым она рассталась больше года назад.

Манукян и Бузова встречались полтора года. В январе 2021 года Бузова заявила о расставании с блогером. Певица обвинила бойфренда в насилии и изменах. Мать Давы в свою очередь обвинила звезду в алкоголизме и доведении сестры до инсульта. Через некоторое время комментарий дал и сам Дава. Он назвал отношения с Бузовой пройденным этапом.