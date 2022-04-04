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Машины с картинами из Эрмитажа задержали на финской границе

Георгий Соланович

Общество
Машины с картинами из Эрмитажа задержали на финской границе
Фото: Вечерняя Москва

Финские пограничники задержали три машины с картинами, которые везли из Франции в Эрмитаж. Об этом в воскресенье, 3 апреля, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Брат одного из водителей ТС Анатолий Огурцов добавил, что на данный момент все задержанные пребывают в аэропорту в финской столице. Примечательно, что их несколько часов не выпускали их машин.

— Это действительно правда. Две машины компаний «Хепри», которые обслуживают наш ленинградский Эрмитаж, и одна машина компании, в которой работает мой брат. Все задержанные финской пограничной стражей в городе Хельсинки, в порту, — рассказал Огурцов.

По словам родственника другого водителя, из Франции картины были доставлены самолетом. Далее на машинах они перемещались до финской границы в Ваалимаа, где и были найдены пограничниками.

На данный момент водители машин допрашиваются компетентными органами. По родственника задержанного, произведения искусства вывозятся незаконно, на них наложил запрет Евросоюз, передают «Известия».

В октябре прошлого года глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил разобраться с ситуацией о невозвращении объектов культурного наследия в Крым. Ведомство проведет проверку.

До этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что решение суда Амстердама о передаче Украине золота скифов является обыкновенным воровством. Россия и Украина, по его словам, не имеют к этому отношения, ведь речь идет о споре между музеями. Скифское золото следует вернуть туда, куда обещали в Бонне и Амстердаме в 2013 году, — в Крым, подчеркнул депутат.

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