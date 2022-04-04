Названы страны, откуда приезжает больше всего мигрантов в Подмосковье

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В Московскую область приезжает больше всего трудовых мигрантов из Белоруссии, Средней Азии и с Украины. Об этом рассказал председатель комиссии по миграционной политике, межнациональным отношениям и свободе совести Общественной палаты Московской области, президент Адвокатской палаты Подмосковья Алексей Галоганов.

Он отметил, что чаще всего мигранты устраиваются на рабочие специальности. По его словам, миграционная служба работает хорошо, серьезных жалоб нет.

— Это выгодно и людям, которые приезжают, и их семьям, и такому региону, как Подмосковье. Нам нужны люди, и мы с удовольствием их привечаем. Кроме того, это укрепляет взаимоотношения России с разными странами, Подмосковья с регионами. Я вижу в этом положительный момент, – отметил собеседник «Радио 1».

По его словам люди из других стран приносят в регион новые традиции, свою культуру, появляются новые праздники.

Он добавил, что есть и негативные моменты, связанные с поведением мигрантов, но в Московской области число таких случаев минимально.

Подмосковье заняло первое место в рейтинге по миграционному приросту населения – в регион с 2019 по 2021 годы приехали 274,4 тысячи человек.

В Новой Москве полицейские задержали мужчину, который зарегистрировал в своем доме более пятисот мигрантов. Об этом в понедельник, 21 марта, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ТиНАО.