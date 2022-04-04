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Германия передала дочернюю компанию Газпрома под госуправление

Георгий Соланович

Экономика
Германия передала дочернюю компанию Газпрома под госуправление
Фото: Pixabay

Компания Gazprom Germania по распоряжению Министерства экономики Германии перешла под попечительское управление Федерального сетевого агентства. Об этом в понедельник, 4 апреля, сообщил министр экономики ФРГ Роберт Хабек.

— Попечительское управление до 30 сентября будет осуществлять Федеральное сетевое агентство... Это временная регулировка... Правительство ФРГ (таким образом — прим. «ВМ») делает все необходимое, чтобы обеспечить энергобезопасность Германии, — передает слова Хабека ТАСС.

Компания «Газпром» с 31 марта вышла из немецкого холдинга Gazprom Germania GmbH и всех его активов, включая Gazprom Marketing & Trading Ltd. Соответствующее решение было принято после информации об обысках в компании, которые были проведены с участием немецких должностных лиц на этой неделе. Мероприятия, как уточняется, проводились по делу о злоупотреблении монопольным положением.

До этого сообщалось, что проверки в офисах Gazprom Germania и Wingas проводились по делу о роли Газпрома в росте цен на газ осенью 2021 года.

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