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Tele2 отказали в продлении лицензии на шведский бренд

Лала Манушакян

Экономика
Tele2 отказали в продлении лицензии на шведский бренд
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Шведская телекоммуникационная компания Tele2 AB отказалась продлевать лицензию российскому одноименному оператору в связи с ситуацией на Украине. Об этом сообщил исполнительный вице-президент Tele2 AB Виктор Вальстрем в понедельник, 4 апреля.

— Мы не будем продлевать лицензию по истечении срока действия текущего контракта, — заявил он.

По словам вице-президента, на данный момент компания озадачена вопросами о возможных и фактических последствиях более раннего срока прекращения действующей лицензии на территории РФ, передает РБК.

31 марта пресс-служба мобильного оператора Yota сообщила о решении компании отказаться от безлимитных тарифов в своей линейке. В этом решении его также поддержали и другие сотовые операторы — Tele2, «Билайн» и МТС.

Управляющий партнер «ТМТ-Консалтинг» Константин Анкилов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что мобильные услуги в России будут постепенно дорожать. При этом он добавил, что никакого радикального ухудшения качества связи в ближайшее время не произойдет. По его словам, мобильная связь в России довольно дешевая, несмотря на то что отечественные сети построены на оборудовании, которое использует весь мир.

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