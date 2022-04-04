Ночь на 5 апреля станет самой холодной на этой неделе в Московском регионе

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Ночь на вторник, 5 апреля, будет самой холодной на этой неделе в Московском регионе. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

— Предстоящая ночь будет самой холодной в регионе. Мы ожидаем примерно минус 3–5 градусов, — отметил метеоролог в комментарии РИАМО.

По его словам, такая температура примерно на два градуса ниже климатической нормы. В дальнейшем на неделе температура по ночам будет опускаться до нуля — минус трех градусов.

В последующие ночи температура на этой неделе ожидается близкой к нулю градусов. По прогнозам синоптиков, потепление придет в столичный регион 7 апреля.

Тогда столбики термометров поднимутся до 13 градусов, также будет переменная облачность, без осадков. Подобная теплая погода сохранится и пятницу, а в субботу снова похолодает.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил «Вечерней Москве», что на этой неделе в столице установится обнадеживающе положительная температура, а появившиеся в городе сугробы растают уже к выходным.